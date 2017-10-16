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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Çekirdeksiz nar hasadı başladı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde çekirdeksiz nar hasadı başladı

16 Ekim 2017 13:00

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) Antalya\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde çekirdeksiz nar hasadı başladı. Gazipaşa\'da 400- 600 rakımdaki Doğanca, Esenpınar, Çakmak, Çile, Yeşilyurt ve Çörüş mahallelerinde toplamda 2 bin 150 dekar alanda nar üretimi yapılıyor. Bu bahçelerin 1150 dekarlık kısmında çekirdeksiz nar üretiliyor. Geçen yıl 4 bin ton rekolte elde edilen bölgede bu yıl hava şartlarının uygun olması dolayısıyla rekoltenin 5 bin tona çıkması hedefleniyor. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, çekirdeksiz narın başka bir bölgede yetişmediğini belirterek, \"Çiftçimiz 2- 3 lira arasında kalitesine göre dalında satıyor\" dedi.

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