(Görüntülü Haber) Cedric Carrasso Şampiyonluğu en az hata yapan takım alacaktır (HD)

Cedric Carrasso: \"Şampiyonluğu en az hata yapan takım alacaktır\"

\"Bu sahada lig maçına çıktığım için ayrı önemi vardı\"





\"Bana ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman sahaya çıkıp, elimden geleni yapacağım\"





SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)





Spor Toto Süper Lig\'de 21\'inci haftanın kapanış karşılaşmasında Antalyaspor\'u 3-0 mağlup ederek tekrardan lider olan Galatasaray\'da Fransız kaleci Cedric Carrasso maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



\"BU SAHADA LİG MAÇINA ÇIKTIĞIM İÇİN AYRI ÖNEMİ VARDI\"



Mükemmel bir maç oynadıklarını ifade eden Fransız kaleci, \"Bu akşam oynadığımız maç mükemmeldi. İlk kez bu sahada lig maçına çıktığım için ayrı önemi vardı. Büyük keyif aldım. Burada Fadıl hoca ve Taffarel hocaya teşekkür ederim. Onlar beni maça hazırladılar. Onların sayesinde gol yemeden maçı tamamladım” dedi.



\"BANA NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULURSA O ZAMAN SAHAYA ÇIKIP, ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM\"



En az hata yapan takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini ifade eden Carrasso, \"Puan farkları çok fazla değil, 4 takım arasında. Dikkat edersek, Galatasaray şampiyon olacaktır. Şimdi gelecek fazla önemli değil. Önemli olan şu an. Sezon sonuna kadar çıkacağımız maçlar çok önemli. Bana ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman sahaya çıkıp, elimden geleni yapacağım. Bu soruları sezon sonu yanıtlayacağım” diye konuştu.