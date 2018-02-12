(Görüntülü Haber) Çaykur Genel Müdürü Sütlüoğlu'ndan 'günah' iddiasına cevap: Bu bir komploydu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, hakkında \'bayan spor takımlarına destek vermenin günah\' olduğunu söylediği yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Sütlüoğlu, \"Akşam bir yalan ortaya atıldı, sabah bunu yapanlar tarafından yalanlandı. Bu bir komploydu ve ayaklarına dolandı” dedi.



Çaykur Genel Müdürlüğü\'nde basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, hakkında bir karalama kampanyası yapıldığını belirterek kendisi ve üzerinden kuruma zarar verilmeye çalışıldığını söyledi. Bunu yapanların büyük vebal ve ihanet içerisinde olduğunu ifade eden Sütlüoğlu \"Maalesef bu kampanya Rize’den başlatıldı. Ahlaksızca ve seviyesizce buradan başlayan kampanya dalga dalga bütün Türkiye’ye yayıldı. Arkamızdan maalesef dolaplar çevriliyor. Yalan üzerine haberler bina ediliyor. Bir insanın önce ne yaptığına eserlerine bakacaksınız. Bir insan hakkında bir şey söyleyeceğiniz zaman bu bunu yapar mı yapmaz mı diye bir düşüneceksin. Hele hele gazeteci tabir edilen toplumu doğru bilgilendirmek gibi ahlaki mükellefiyeti olan kişilerin buna daha çok dikkat etmesi gerekir. Akşam bir yalan ortaya atıldı. Sabah yapanlar tarafından yalanlandı. ‘Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’ diye atasözü var. Bunların yalanı akşamdan sabaha kadar devam etti. ‘Biz yalan söyledik. Böyle bir şey söylemedi\' diye açıklama yaptılar\" dedi.



\'BU BİR KOMPLOYDU\'



İddianın dayandırıldığı kulüp başkanının 7 ay önce kendisine geldiğini anlatan Sütlüoğlu, şöyle dedi:



\"Bizden yardım talep ettiler. \'Bu kurum benim şahsi malım değil, 80 milyonun malıdır\' dedim. Verdiğimiz reklamın mutlaka karşılığının olması lazım. Çünkü bu bir reklam parasıdır. Sizin takımınızın böyle bir özelliği var mı, yok mu? Bunu değerlendirmemiz gerekir\' demiştim. Bunu takımın başkanı son açıklamasında eksik olsa da söyledi. Yaklaşık 6 aydan uzun bir süre önce bu konuşmayı yapmıştık. Sonrasında Amatör Spor Kulüpler Federasyonu, \'Yardımı bize yapın. Biz tüm amatör kulüplere dağıtalım\' dedi. Biz de bunu kabul ettik ve bütçeyi artırarak federasyona yardım yapmaya karar verdik. İddiada bulunan kadın futbol takımı da bu yapının içerisinde. Yapının içerisinde olan bütün takımlar bu parayı alıyor. Yalan üstüne yalan. Katmerli yalan kuyruklu yalan diye tabir ettikleri bir şey. Bu bir komploydu ve ayaklarına dolandı.”



Bu yalanı söyleyenlerin kamuoyu önünde özür dilediklerini ifade eden Sütlüoğlu \"Mesleki sorumluluklarını hiçe sayan, haberin kaynağını araştırmadan, süreci takip etmeden, bu yalanı gündeme getiren, yargısız infazla kamuoyunu yanıltan, yanlış algı uyandıran sözde gazeteci ve habercileri kınıyor ve süreci yargıya taşıyacağımızı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



Basın açıklaması ardından Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Ali Çelik ve yönetim kurulu katkılarından dolayı Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu’na plaket takdim etti.

