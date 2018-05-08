(Görüntülü Haber) Çay üreticisi hasat için acele edince fiyat düştü

Adem AKATİN/PAZAR (Rize), (DHA)- DOĞU Karadeniz\'de, 4 ilde, yaş çayda hasat dönemi sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle hasadı erken bitirmek isteyen üreticiler, çaylarının tamamını hasat edince ÇAYKUR ve özel sektör fabrikaları, yaş çayı işlemekte zorlanmaya başladı. Bazı özel sektör kuruluşlarının, açıklanan 2,32 lira taban fiyatının altında yaş çay satın alması, üreticilerin tepkisine neden oldu. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 832 bin dekar alanda tarımı yapılan yaş çayda hasat sezonu geçen hafta başladı. Üreticiler, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle hasada erken başladı. Üreticiler, çayın tüm bölgelerde aynı anda ve tamamının hasat edilmesi nedeniyle ÇAYKUR ve özel sektör fabrikaları yaş çayı işlemekte zorlanmaya başladı. Bu yıl dekara üretici kotasını 570 kilograma çıkaran ÇAYKUR, üreticilere acele etmemeleri yönünde uyardı, tüm çayları alabileceğini duyurdu. Ancak üreticiler uyarıları dikkate almayınca hasat ettikleri çaylarını satmakta zorlanmaya başladı. Bazı özel sektör çay firmaları da yaşanan bu durum üzerine hükümet tarafından açıklanan kilosu 2,32 lira taban fiyatın altında yaş çay satın almaya başladı. Çayları ellerinde kalan üreticilerin, kilosu 1,80 kuruşa kadar inen taban fiyattan çaylarını sattığı belirtildi. Üreticiler, ramazan ayının yaklaşması nedeniyle çaylarını bir an önce satmak istediklerini, bunu fırsat bilen özel sektör kuruluşlarının taban fiyatı düşürdüğünü ifade ederek tepkilerini dile getirdi. \'HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMAYACAK?\' Pazar ilçesi Yemişlik Köyü Muhtarı Mustafa Balmuk, çay üreticisinin sıkıntıları olduğunu belirterek, \"Büyük özel sektör firmaları istediği gibi taban fiyat uyguluyor. 200 bin üreticinin kaderi özel sektörün iki dudağının arasında. Önümüz ramazan ayı. Hata bizim aslında. Çay hasadını ramazana bağlamamak lazım. Çay hasadı 40 günde yapılıyor. ÇAYKUR bunu defalarca bize anlattı. Mesaj da çekerek bize bildirdi. Üretici acele etti, elinde fazla çay olunca, bazı özel sektör firmaları bunu fırsata dönüştürdü. 1,80 kuruşa çay almaya başladı. Bu üreticiye yazık değil mi? Devletin verdiği fiyatın altında çay alarak üreticinin o parasını nasıl yiyeceksiniz. Hiç mi vicdanları sızlamayacak?\" dedi. ÇAYKUR UYARDI ÇAYKUR, yaş çayı belirlenen fiyatın altında satmamaları konusunda üreticileri uyardı, üretilen çayın tamamını alacaklarını duyurdu. ÇAYKUR\'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Çok değerli üreticilerimiz; çay sezonunun henüz başında olmamıza rağmen bazı firmaların fırsattan istifade etmek niyetiyle düşük fiyattan yaş çay aldıkları bilinmektedir. ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Çayınızın tamamını alacağımızı biliniz ve hiçbir şekilde çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayınız. Tüm üreticilerimizin çayını işleyecek kapasitemiz mevcuttur ve tamamını da alacağız. Mağdur olmamak için acele etmeyiniz. Günlük mübayaamız 11 bin tonların üzerine çıktığından 46 fabrikamızın tamamında eşit şekilde 15 kilogramdan geçici bir süre kontenjan uygulamak zorunda kalıyoruz. Tekraren; çayınızın tamamını alacağımızı bilmenizi isteriz.”