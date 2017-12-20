(Görüntülü Haber) Çay içmeye gittiği benzinlikte, az daha ölüyordu

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.\'de çalışan İhsan Rüzgar (44), çay içmek için gittiği akaryakıt istasyonunda minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Rüzgar7ın ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hasankeyf yolu üzerinde bulunan Bayındar Mahallesi\'nde oturan 5 çocuk babası İhsan Rüzgar, 3 gün önce akşam mesaisine gitmek üzere evden çıkarak, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda kendisini alacak servis aracını beklemeye başladı. Havanın soğuk olması nedeniyle benzinlikte çalışan arkadaşının yanına giderek, servis aracı gelene kadar sıcak bir çay içmek istedi. Pombalardan uzaklaşmak isteyen Rüzgar\'a bu sırada hızla istasyona gelen minübüs çarpttı. Minibüsün yaklaşık 3 metre fırlattığı İhsan Rüzgür çağrılan ambulans ile hastaneye kaldarılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi. Hastanede tedavi olduktan sonra 15 günlük rapor verilerek eve gönderilen İhsan Rüzgar kaza anını anlatırken, şöyle dedi: \"O anda arabanın nereden geldiğini fark etmedim. Bir anda çarptı, yere düşerken bilincimi kaybetmiştim. Bana çarpan şoför arkadaş da 112\'yi aradı, beni hastaneye kaldırdılar. Çok şükür bir menisküs yırtığıyla atlattık. Kolumda hafif yaralanma var, o da inşallah geçer. Kaza dolasıyla 15 günlük iş göremez raporu aldım. Kaza olduğu için şikayetçi de olmadım. Benzinlikte bir çay işmek istemiştim. Pompalardan uzaklaştım, görmediğim minibüs çarptı, buna da çok şükür.\"