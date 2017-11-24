(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu Türk-İtalyan Forumuna katıldı

Esma Çakır / Roma, 24 Kasım (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Roma’da gerçekleşen Türk-İtalyan Forumu kapsamındaki temasları sırasında ünlü bir Fransız fotoğrafçıya pozlar verdiği sırada keyifli anlar yaşandı. Türk-İtalyan Forumu’nun 10’uncusuna katılmak ve İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile görüşme gerçekleştirmek üzere İtalya’ya gelen Çavuşoğlu, buradaki temaslarını tamamladı. Mevlüt Çavuşoğlu, Roma’dan ayrılmadan önce, aralarında DHA’nın da bulunduğu 55 ülkeden 350’yi aşkın kuruluşun temsilcisinin üyesi olduğu Roma’daki Yabancı Basın Derneği’ndeki bir seminere katıldı. \"Akdeniz\'de güvenlik zorlukları. Türkiye\'den bir görünüm\" başlıklı seminerde İtalyan devlet kanalı RAI’nin direktörü Monica Maggioni’nin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Rusya’nın Soçi kentinde çarşamba günü yapılan Suriye zirvesinden bahsederken, “Biz baştan beri buradaki savaşa karşıyız. Türkiye, Suriye’de hep siyasi çözümden yana oldu” dedi ve Suriye sorununa yapıcı çözüm çabalarının bir parçası olduklarını anlattı. “Dört bini aşkın IŞİD üyesi öldürdük” Astana\'daki görüşmeleri, Cenevre\'ye nasıl entegre edebileceklerine baktıklarını anlatan Çavuşoğlu, sahadaki durumun son bir yılda olumlu ilerleme kaydettiğinin altını çizerek, “Oysa geçen yıl Halep’te, Suriye’de kaç kişinin öldürüldüğünü konuşuyorduk” dedi. Üç milyon civarında göçmene ev sahipliği yapan bir ülkenin bakanı olduğu hatırlatılan Çavuşoğlu, insanların Suriye’ye geri dönebileceği altyapıyı hazırlamaları gerektiğini söyledi. Türkiye’nin terörle mücadelesine de değinen Çavuşoğlu, bu ülkenin, hiç kimsenin öldürmediği kadar; dört binden fazla IŞİD üyesi teröristi öldürdüğünü de anlatarak, “DEAŞ ideolojisini yok etme konusunda Türkiye diğer ülkelerden daha etkin olmuştur” dedi. “Sizin Türkiye’yle derdiniz ne?” Bu arada, Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerini, asla NATO, Avrupa ya da ABD’ye bir alternatif olarak görmediklerini de söyledi. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Avrupa bizim evimiz, bizim kıtamız. Avrupa’nın güvenliği bizim güvenliğimiz” derken, birliğin Türkiye’ye karşı tutumunu eleştirdi ve “Avrupa’yla ne sorunum olabilir benim. Irkçı mıyım? Yabancı düşmanı mıyım? Hristiyanofobik ya da İslamofobik miyim? Hayır, hiçbiri değilim. O zaman soruyu tersten soralım: Sizin Türkiye’yle derdiniz ne? 10 yıl önce AB ile en iyi zamanlarımızdı. O zaman da aynı lider, aynı parti vardı. Bizim mantalitemizde bir şey değişmedi, bilincimizi de kaybetmedik.” Fransız fotoğrafçıdan bakana: Harikasın adamım Öte yandan, Çavuşoğlu, seminerin ardından derneğin stüdyosunda Fransız foto muhabiri Gerald Bruneau’nun özel isteğini geri çevirmeyerek, ona bir süre poz verdi. Yıllardır birçok Avrupa ve ABD’li yayın kuruluşuna çalışmış olan ünlü fotoğrafçının birkaç dakikalık çekimleri sırasında keyifli anlar yaşandı. Gerald Bruneau’nun, rahat olmasını söylediği Bakan Çavuşoğlu, “Her detayı çeken Doğan Haber Ajansı (DHA) buradayken nasıl rahat olabilirim ki?” diye DHA muhabiriyle şakalaştı. Çavuşoğlu, fotoğraf makinesinin objektifini değiştirdiğini gördüğü Bruneau’ya “Bu, beni daha mı ince gösterecek?” diye sorarken fotoğrafçı da, “Mükemmel görünüyorsunuz” diye karşılık verdi. Fotoğrafçının “Fantastiksin. Harikasın adamım” diye övgüler yağdırdığı Çavuşoğlu, “Bazen harikayım, her zaman değil” diye gülerek cevap verdi. Çavuşoğlu arada bir Rabia işareti yaparak poz verdi.