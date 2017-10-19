(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Radikal partilerin söylemi ile Sebastian Kurz'un söylemi arasında hiçbir fark yok

İSTANBUL, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa\'da göçmen karşıtlığı, İslamofobi, Hristiyanofobi, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün yanı sıra antisemitizmin de yükseldiğini belirterek, \"Radikal partilerin söylemi ile Sebastian Kurz\'un söylemi arasında hiçbir farkı yok. İslamofobik, yabancı düşmanı ve anti göçmen. Bunlar çok rahatsızlık verici şeyler\" dedi. TRT WORLD FORUM\'DA KONUŞTU İstanbul\'da düzenlenen \"TRT World Forum\"da, \"Hepimiz Aynı Gemideyiz: İnsani Krizlerin Çözümü İçin Bölgesel İşbirliği\" başlıklı özel bir oturumda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu \"Bugün rakamlara baktığınız zaman 65 milyon insan, güç kullanılarak yerinden edilmiş durumda. Bunların 25 milyonu birçok değişik ülkede mülteci durumunda\" dedi. Çavuoğlu, Avrupa\'da bugün 10 bine yakın Suriyeli çocuğun kayıp olduğunu ve bulunamadığını söyledi. Türkiye\'nin göçmenlere tek başına kuçak açtığını belirten Çavuşoğlu, \"İş birliği görmüyoruz. Yükün paylaşıldığını görmüyoruz ve yeterince dayanışma görmüyoruz\" diye konuştu. Türkiye\'nin Suriyeli sığınmacıların entegrasyonu için çaba gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Avrupa\'nın entegrasyon konusunda başarısız olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, \"Entegrasyon politikası Avrupa\'da bir başarısızlıktır. Bunu itiraf etmemiz lazım\" dedi. AVRUPA\'DAKİ YABANCI DÜŞMANLIĞI Avrupa\'da bugün göçmen karşıtlığının İslamofobinin, Hristiyanofobinin, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün yanı sıra antisemitizmin yükseldiğine işaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; \"Peki kim bu trendi tersine çevirecek? Politikacılar mı? Hangi politikacı? Radikal partilerden bir şey bekliyor musunuz? Yoksa merkezi partilerden mi bir şey bekliyorsunuz? Sebastian Kurz\'tan bir şey bekliyor musunuz? Onun partisi güya merkez sağ ama kampanyadaki söylemine baktığınız zaman, radikal partilerin söylemi ile Sebastian Kurz\'un söylemi arasında hiçbir farkı yok. İslamofobik, yabancı düşmanı ve anti göçmen. Bunlar çok rahatsızlık verici şeyler.\" TERÖRİZMLE MÜCADELE Terörizmle etkili bir şekilde mücadele etmek için \"iyi terörist-kötü terörist\" ayrımından vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, \"YPG bizim müttefiklerimizden, koalisyondan ve daha çok tabii ABD\'den destek alıyor ama başka ülkeler de var yardım eden. Peki biz terörizmi nasıl yeneceğiz?\" dedi. AB ÜYELİĞİ Türkiye\'nin amacının bölgeye istikrar getirmek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, \"Ben bir NATO müttefikiyim. Beni neden rakip olarak görüyorsun orada?\" ifadelerini kullandı. Ukrayna\'nın bugün bu yanlış bakışın bedelini ödediğini dile getiren Çavuşoğlu, Ukrayna\'nın da Rusya ve Avrupa arasında rakip bir ülke olarak görüldüğünü ve bugün Ukrayna\'nın unutulduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye\'nin her zaman yüzü Avrupa\'ya dönük bir ülke olduğunu belirterek, \"Türkiye bu kıtanın bir parçası. Yani sevseniz de sevmeseniz de biz bu kıtanın dışında değiliz\" dedi. Türkiye ve Avrupa arasında ticari ilişkilerin yanı sıra çok ortak değer olduğunu ve bu değerlerin paylaşıldığını dile getiren Çavuşoğlu, \"AB bizim üye olmadığımız tek kurum\" şeklinde konuştu.