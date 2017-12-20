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Dünya

(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’ile görüştü

Ali Kan / Bakü, 20 Aralık (DHA) – Azerbaycan-Türkiye-İran üçlü Dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Bakü’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi

20 Aralık 2017 13:57

Ali Kan / Bakü, 20 Aralık (DHA) – Azerbaycan-Türkiye-İran üçlü Dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Bakü’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Çavuşoğlu, üçlü zirvenin gerçekleşeceği otele geldi. Çavuşoğlu ilk olarak ikili görüşmeler kapsamında mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile biraraya geldi. İkili görüşmeelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

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