(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır (3)

FUARI GEZDİ



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa\'nın inegöl ilçesine geçerek burada açılan İnegöl Modef Expo Fuarı\'nı gezdi. Burada konuşma yapan Çavuşoğlu fuarların ülke ekonomisi için önemine dikkat çekti. İnegöl\'ün, Türkiye’nin mobilya sektörünü tüm dünyaya tanıtan bir imajı oluştuğunu söyleyen Çavuşoğlu, \"Yapılan her üretim aynı zamanda bir istihdamdır. Yapılan her ihracat ülkemiz için bir kaynaktır\" dedi. Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile ilgili de şunları söyledi:



\"BİZDE KİMSE NEFSİNİ VE İKBALİNİ BU SDAVANIN ÖNÜNE KOYMAZ\"



“Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın söylemiş oldukları çok açık ve nettir. Bundan sonra hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Başbakanımızın söylediklerinin üzerine bir şey söylemek gereksiz olur. Son günlerde özellikle sosyal medya mecralarında ve basında bazı spekülasyonlar yapılıyor. Bunları gördüğüm zaman ben de AK Parti’nin bir neferi olarak üzülüyorum. 16 yıllık bir parti, 10 milyon 500 bin civarında üyeye sahip, 12 seçimdir üst üste kazanmış, dünya lideri dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük Türkiye hedeflerine hizmet eden bu partiyi anlamamış, tanımamış olmak bizleri üzüyor. AK Parti sıradan bir parti değil, diğer partilerle mukayese edilemez. Biz milletimizle olan bağımızı seçimden seçime kuran bir parti değiliz. Milletimizle olan bağımızı her an onların nabzını tutarak, görüşünü alarak, ölçümlerde bulunarak tutuyoruz. AK Parti bir davanın da adıdır. AK Parti’de görev yapan her kimse il başkanı, ilçe başkanı, belediye meclis üyesi, bakan, AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu bilerek bu ruha göre hareket ederler. Hal böyle olunca hiç kimse bizde makamları ve mevkileri amaç olarak görmez. Bizde ana amaç makam değil halka hizmet etmektir. Hal böyle olunca da bizdeki herkes, hangi yörede bulunuyorsa bulunsun bu dava ruhuna göre hareket etmiştir, bundan sonra da öyle hareket edecektir. Bizde kimse nefsini ve ikbalini bu davanın önüne koymaz. Çünkü bu dava çok büyük bir dava. Türkiye’nin büyük davası, güçlü olma davası, milletin kalkınma ve huzura kavuşma davası, bölgede güç olma davasıdır. Bu noktada spekülasyona gerek yok. Arkadaşlarımız uygun düşeni bu dava ruhuyla yapacaklardır. Değişmeyen tek şey değişimdir. 16 Nisan referandumuyla beraber Türkiye’de yeni bir süreç çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasa değişikliği mühacenesinde AK Partimizin Genel Başkanı olarak tekrardan partinin başına döndü. Akabinde bir kongre yaşadık ve KYK’da bir değişiklik oldu. Bakanlar Kurulu ile ilgili 180 günlük bir eylem planıyla ilgili hazırlık aşaması oldu. Ondan sonraki süreçte teşkilatlar bağlamında şu ana kadar 22 il başkanımız değişti. 469 ilçe kongresi yaptık ve yüzde 50’si değişmiş. Dolayısıyla bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 belediyeyle ilgili daha evvel ayrılma talebi olmuştu, onlar hâsıl oldu. Diğer arkadaşlarımızla ilgili süreç devam ediyor, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.”



Çavuşoğlu bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği sorusuna ise, \"Burada tarih önemli değil. Önemli olan görüşmeler neticesinde ortaya çıkacak olan son durumdur” yanıtını verdi.