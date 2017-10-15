(Görüntülü Haber) Çatışmada yaralanan 2 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE\'nin Halep kentine bağlı El Bab-Membiç kırsalında PYD\'li teröristlerle girdikleri çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) 2 askeri, tedavi için Kilis’e getirildi. Akşam saatlerinde El Bab-Membiç kırsalında PYD\'li teröristlerle ÖSO askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 ÖSO askeri, El Bab üzerinden Kilis’in Elbeyli İlçesi Çobanbey Sınır Kapısı’na getirildi. Burada 2 ayrı ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.