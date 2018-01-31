(Görüntülü Haber) Çatısı çöken evde yaşam mücadelesi veriyor

Ünsal YÜCEL KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde KOAH, astım ve kalp hastalıkları olan Binnaz Ulubağ(64), yalnız yaşadığı çatısı kısmen çöken ve eşyaları kullanılamaz hale gelen evde yaşam mücadelesi veriyor. Keşan\'da, Cumhuriyet Mahallesi Kalebayırı Sokak\'ta tek katlı çatısı kısmen yıkılan, duvarları rutubetten kabaran ve eşyaları içeri giren yağmur suyu nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde yaşamaya çalışan KOAH, astım ve kalp hastası Binnaz Ulubağ, yetkililerden yardım bekliyor. Binnaz Ulubağ, tek başına yaşadığı iki odalı evin çatısının kısmen çöktüğünü ve içeri giren yağmur suları nedeniyle eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini belirterek, Yardım eden yok. Belediyeden geldiler ölçtüler, biçtiler 2 ay oldu. \'Yapacağız\' dediler, yok. Bütçe çok çıkmış, bu evi onlar yaparsa başkaları yardım alamaz diye beni bıraktılar. Ne arayan, ne soran var dedi. \'RUTUBETTEN VE ISLAKLIKTAN CİĞERLERİM SU TOPLAMIŞ\' Eşini 20 yıl önce akciğer kanserinden kaybeden, 3 kızının ise ekonomik imkansızlıklardan dolayı kendisine bakamadıklarını ifade eden Ulubağ, KOAH, astım ve kalp hastasıyım. Makineyle hava almak zorundayım. Hiç kimseden yardım yok. Kapım, camım kırık. Korkuyorum. Hafif bir tıkırtı duysam ürküyorum. Kapının arkasında taşım var, silahım o. Kapıyı taşla kapıyorum. Sadece çatımın onarılmasını istiyorum. Bu ıslaklıktan kurtulayım. Hep ıslağım. Eşyalarım atıldı. Her şeyim ıslak. Her hafta doktordayım. 1 poşet ilaç kullanıyorum. Ciğerlerim tamamıyla su toplamış. Neden Rutubetten, ıslaklıktan. Artık bıktım diye konuştu. Binnaz Ulubağ, 3 ayda bir Keşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan 800 lira yaşlılık aylığı ile geçinmeye çalıştığını belirterek, yetkililerin kendisine yardım elini uzatmalarını istedi.