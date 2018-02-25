(Görüntülü Haber) Çatak'ta bir günde 40 ton çöp toplandı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN\'ın Çatak İlçesi Belediyesi\'nin başlattığı çöp toplama kampanyası kapsamında, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asıl Akgül, asker, polis, güvenlik korucuları, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla bir günde 40 ton çöp toplandı. Belediyenin \'Haydi Çatak hep birlikte geleceğimize sahip çıkalım\' sloganıyla başlattığı çöp toplama kampanyası, ilgi gördü. Günler öncesinden ilçedeki bilboardlara temizlik kampanyasına katılım için çağrı yapıldı, bugün de cami hoparlörü ve polis araçlarından anonslar yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül, belediye personeli, kurum amirleri, asker, polis, güvenlik korucuları, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla cadde ve sokaklardaki çöpler toplandı. Sorkin ve Norduz dereleri de temizlendi. İlk gün 40 ton çöp toplandı. Çöpler, kamyonlarla ilçe dışındaki çöp merkezine götürüldü. Dere suyuna girerek çöp toplayan Kaymakam Akgül, temiz bir Çatak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Kaymakam Akgül şöyle konuştu: \"Bu kampanya sadece farkındalık oluşturmak için yaptığımız bir faaliyet. Bundan sonra asıl önemli olan çevreyi kirletmemek. İstedik ki gönüllülüğün esas olduğu bu çalışmaya 7’den 70’e herkes katılsın. Kampanyamız kapsamında çalışmamıza ilgi çok iyiydi. İnşallah, bu çalışma herkese örnek olur. Herkes kendi ailesiyle çevre temizleme faaliyetine katılmış olur ve bundan sonra Çatak\'ın dereleri temiz akmaya devam eder. Su hayattır diyoruz. O halde suyu kirletmemeliyiz. Çünkü, kirli olursa o zaman içinde yüzme öğrenen çocuklarımız, doğa sporları yapan gençlerimiz zarar görür. Ayrıca, bu suyu tarımsal faaliyetlerde kullanıyoruz. Turistler geldiğinde bu deremizi temiz görmeli. İnşallah bugün derelerimizi el bir şekilde temizledikten sonra bir daha kirletmeyeceğiz.\"