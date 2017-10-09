(Görüntülü Haber) Çatak Kaymakamı: Vatandaştan oy alıp, teröristlere hizmet ettiler

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çatak İlçesi\'nde yürütülen çalışmalarda bazı mahalleler ilk kez asfalt yola kavuştu. Asfalt çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, \"Daha önceki hizmetlere bakıyorsunuz 3 terörist geçecek diye, 450 bin liraya köprü yapmışlar. Biz o köprüleri taşıdık. Halkın geçtiği yollara yeniden kurduk ve onardık. Şimdi o köprüleri vatandaşlarımız kullanıyor. Vatandaştan oy aldılar ama teröriste hizmet ettiler\" dedi



Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, ilçeye bağlı 4 mahallede devam eden yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Van ve ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde, sürdürülen yol çalışmalarında bir yıl içerisinde 250 milyon TL\'lik yatırımın yapıldığı belirtildi.



Sarp kayalık ve dağların arasında bulunan Çatak\'ta ekipler; Alacayar, Bilgi, Çemik ve Eliaçık mahallelerinin yollarını genişletip asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül,ilçede bugüne kadar yolu, köprüsü olmayan mahallelere hizmet verdiklerini belirtirken, daha önceki belediyelerin vatandaştan oy alıp teröristlere hizmet ettiğini söyledi.



Akgül, \"Çatak bu yıl içerisinde hiç alamadığı kadar hizmet alıyor. Büyükşehir ve ilçe belediyemiz tarafından hiç asfaltlanmayan yollarımıza asfalt döküyoruz. Çünkü yol medeniyettir. Yolu düzgün olan yere hizmet gider, medeniyet gider. Hamd olsun çalışıyoruz. halkımız da yapılan hizmetten çok memnun\" dedi



Akgül, belediye olarak vatandaş odaklı hizmet yaptıklarını da belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Daha önce vatandaş oyunu vermiş ve bunlar da yüzde 87 oranında oy almış. Ama hizmetlere bakıyorsunuz 3 terörist geçecek diye, 450 bin liraya köprü yapmışlar. Biz o köprüleri taşıdık. Halkın geçtiği yollara yeniden kurduk ve onardık. Şimdi o köprüleri vatandaşlarımız kullanıyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşa öncelikli hizmet yapıyoruz. Maalesef onlar ideoloji odaklı hizmet yaptılar. Vatandaştan oy aldılar, ama teröriste hizmet ettiler. Devletimiz de bu işe el koydu. Vatandaşın hakkını yine vatandaşa verdi.\"

