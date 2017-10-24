(Görüntülü Haber) Çarşı Van Grubu 2011 Van ve Erciş depremlerini unutmadı

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)- BEŞİKTAŞ taraftar gruplarından Çarşı, 2011 yılında Van ve Erciş\'te meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yaşamlarını yitirenleri andı. Çarşı Van Grubu, 2011 yılında yaşanan depremde hayatını kaybedenleri anmak üzere Eski Belediye Binası önünde toplandı, burada açıklama yapan grup ellerinde Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Sabahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japon yardım gönüllüsü Doktor Atsushi Miyazaki, depremin simgesi haline gelen 13 yaşındaki Yunus Geray ile depremde ölen diğer kişilerin fotoğraflarını taşıyarak yürüdü. Grup, daha sonra ölenleri anmak için 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli önüne karanfil bıraktı. Grubun Van Temsilcisi Gani Acar, 2011 yılında meydana gelen depremde 644 kişinin yaşamını yitirdiğini, iki yıkıcı büyük depremin acılarının, aradan geçen 6 yıla rağmen hala yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu söyledi. Acar, şöyle dedi: \"23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde Van halkı ve dünya halklarının derin bir acı yaşadı. Üzücü ve yıkıcı iki depremin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, depremin acısını ve izlerini hala hissettiriyor olması üzücü bir durum. Bizler Çarşı Van Grubu olarak o üzücü ve yıkıcı günlerin bir daha yaşanmamasını umut ediyor, depremde yaşamını yitirenler anıyoruz.\" Çarşı Van Grubu\'na Van Büyükşehir Belediye Spor taraftarları ve çok sayıda kişi destek verdi.