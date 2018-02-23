(Görüntülü Haber) CarrefourSA'nın 2018 yılında yatırım hedefi;170 milyon lira

İSTANBUL, (DHA) - CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, 2017 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada CarrefourSA\'nın 2017 yılında operasyonel karlılığını (FAVÖK) 126 milyon liraya yükselttiğini bu sene de 170 milyon lira yatırım hedefi ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA İstanbul\'da 2017 yılı Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı. “2017’DE 4,6 MİLYAR LİRA CİRO ELDE ETTİK” CarrefourSA’nın 2017 yılında sergilediği finansal performansa ilişkin bilgiler paylaşan Hakan Ergin, \"Operasyonel karlılığımızı, geçtiğimiz yıla oranla 126 milyon TL’ye yükselttik. Karşılaştırılabilir mağazalarımızda (LFL) satışlarımız hızlanarak artıyor, 2017 yılında bu mağazalarda ortalama yüzde 10,4 artış gerçekleştirdik. Bu yıl 170 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz.Ciddi projelerimiz vardı, müşterilerin bunlara olumlu reaksiyon gösterdiklerini düşünüyoruz. Bütün bu çalışmaların sonucunda artan bir ivmeyle 2017 yılını, 4,6 milyar lira ciro ile tamamladık. 2018 yılında da bu yöne gitmek istiyoruz. Amacımız CarrefourSA’yı hak ettiği büyüklüğe ulaştırmak\" dedi. \"2018\'DE 52 MAĞAZA AÇACAĞIZ, YATIRIM BÜTÇEMİZ İSE 170 MİLYON LİRA\" 2018 yılında 52 mağaza açacaklarını ve yatırım bütçelerinin 170 milyon lira olduğunu aktaran Ergin, \"Yatırım bütçemiz 170 milyon lira. Bu sadece 52 mağazanın parası değil aynı zamanda mevcut mağazaların yenilenmesi var. Bunun dışında tedarik zinciri yatırımları, bilgi işlem yatırımları bütün bunların toplamında 170 milyon liralık yatırımımız olacak\" diye konuştu. \"E-TİCARETTE ALT YAPIYI TAMAMLADIK\" E-ticarette uzun zamandır çalıştıklarını alt yapıyı tamamladıklarını dile getiren Ergin,\"Şubat ayı içerisinde gıda dışında ulusal dağıtıma başladık. Artık tüm Türkiye\'de gıda dışı ürünlerin müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.Gıdada hizmet verdiğimiz mağaza sayısını hızlı bir şekilde artırdık. Bulunduğumuz şehir sayısını artırdık. Önümüzdeki dönemde daha da artırmayı düşünüyoruz. Mevcut mağazalarımızı e-ticarette, gıdada dışı, ulusal ve mağaza bazlı sistemimizde 2018 yılı içerisinde toparlamayı düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı. \"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SATTIĞIMIZ ÜRÜNLERİ AŞIRI KULLANIM TESTİNDEN GEÇİRİP RAFA KOYUYORUZ\" Türkiye\'deki tüm ulusal zincirlerin, rakipleri de dahil iyi seviyede olduklarını söyleyen Ergin,\" Biz burada özellikle gıda dışına çok önem veriyoruz. Farklılaşmak için Ege Üniversitesi Toksikoloji Bölümü\'yle çalıştık. Özellikle okula dönüş döneminde çocuklarımızın okul ihtiyacı için sattığımız ürünlere aşırı kullanım testleri yapıyoruz. Bu ürünlerin çocuklarımız için emniyetli olduğunu anladıktan sonra rafa koyuyoruz. Meyve sebze, ette ve sütte de kalite güvencesi taşıyan ürünleri raflarımıza koyarak müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz\" dedi. \"TÜRKİYE’NİN İLK SÜPERMARKET ZİNCİRİ OLAN GİMA’YA ANKARA\'DA HAYAT VERDİK\" Türkiye’nin 55 şehrinde 33’ü hiper, 372’si süper, 196’sı mini ve 24’ü de gurme olmak üzere toplam 625 market ve 516 bin metrekare satış alanı ile tüketicilerine ulaştıklarını belirten Ergin, geçtiğimiz yıl hiper, süper ve gurme market formatlarını yenileyip Türkiye’nin ilk süpermarket zinciri markası olan Gima’ya yeniden hayat verdiklerini söyledi. Türkiye’nin ilk süpermarket zinciri olan Gima’ya, doğduğu şehir Ankara’da \'Alışverişin Hesaplısı\' söylemiyle yeniden hayat verdiklerini dile getiren Ergin, hala deneme aşamasında olan bir format olmasına karşın geçtiğimiz yıl beş yeni Gima marketini Ankaralılarla buluşturduklarını ve Gima’ya yatırıma devam edeceklerini belirtti. \"TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ\" Gıdada fiyatları indirebilmenin yolunun, atık oranını düşürmekten geçtiğini kaydeden Ergin, şöyle konuştu: \" Dolayısıyla yatırımlarımızla ürünün üretiminden reyona gelmesine kadar olan sürecin her adımını izleyerek tüketicilerimize uygun fiyata daha bol ürün sunmaya başladık. Bu çerçevede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir iş birliği gerçekleştirerek Bursa, Antalya, Mersin ve Adana’da Yerli Tohum – Taze Mahsul” projesi başlattık. Bursa, Antalya, Mersin ve Adana’da çalıştığımız 2 bin sözleşmeli üreticiye yerli tohum vererek 5 bin ton ürünün hasadını gerçekleştirdik, bu ürünleri kurduğumuz paketleme tesislerinden soğuk zincir çerçevesinde tüketicilerimize ulaştırarak yüzde 20 indirim sunar hale geldik. Projenin bakliyat ayağında ise yerli üreticilerin ürettiği bakliyat ürünlerini Birlik markası altında marketlerimizden satmaya başladık. Taze gıda konusundaki çalışmalarımızın bir sonraki durağı narenciye ürünleri oldu. 10 milyon lira yatırımla Adana’da 4 bin 200 dönüm alana sahip bahçelerdeki portakal, mandarin, greyfurt (altıntop) ve limon olmak üzere toplam 220 bin ağaçtan 21 farklı çeşit ürünü toplayıp reyonlarımıza getirdik.”