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(Görüntülü Haber) CarrefourSA müşterilerine Aşure dağıttı

İstanbul, 3 Ekim (DHA) AŞURE ayının gelmesiyle perakende marketler zinciri CarrefourSA, şubelerinde müşterilerine aşure ikramı yaptı

03 Ekim 2017 18:13

İstanbul, 3 Ekim (DHA) AŞURE ayının gelmesiyle perakende marketler zinciri CarrefourSA, şubelerinde müşterilerine aşure ikramı yaptı.CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin aşure ayı boyunca aşure dağıtımının devam edeceğini belirtirken ilk aşure dağıtımını da CarrefourSA Group Uluslararası Ortaklıklar Direktörü Stephane Thouin ile birlikte Forum İstanbul CarrefourSA’da gerçekleştirdi. “GELECEĞE MİRAS KALACAK BİR GELENEK; AŞURE” Paylaşmanın ve dayanışmanın bir simgesi olarak kabul edilen aşureyi, anlam ve önemi çerçevesinde tüketicilerle birlikte kutladıklarını dile getiren CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, “Aşure pişirip dağıtmak, günümüzde halkımız tarafından devam ettirilen çok güzel bir gelenek. Biz, güzelliklerimizi ve geleneklerimizi her zaman korumamız gerektiğine inanıyoruz. Aşure yapımında kullanılan fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, nardan üzüme geleneksel aşurelik ürünlere raflarımızda bu aya özel fiyatlarla yer veriyoruz. Ayrıca aşure tarifinden, aşurenin anlamına kadar bilgilendirici içerikleri müşterilerimize sunuyoruz.Geçen sene olduğu üzere bu yıl da Aşure geleneğinin devamına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz\" dedi. ÖDÜLLÜ \'AŞURE TARİFİ\' YARIŞMASI CarrefourSA, sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma başlatıyor. 20 Ekim tarihine kadar aşure tarifini ve fotoğrafını Instagram’da #asuretarifimcarrefoursada etiketiyle paylaşanlar arasından seçilecek ilk 3 kişi, 1000 – 5000 TL arası değişen para ödülü kazanacak. \'Aşure elden ele değil kalpten kalbe verilir\' sloganı ile hazırlanan reklam filminde ise, aşurenin toplumsal sevgi saygı için önemi anlatılıyor. Birlik beraberlik, ortak değerler gibi kavramlara dikkat çeken reklam filminde CarrefourSA’nın Türk toplumunun değerlerini yaşatmaya verdiği katkı aktarılıyor.

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