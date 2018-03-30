(Görüntülü Haber) CarrefourSA, Konya'daki ilk süpermarketini açtı

KONYA,(DHA)- TÜRKİYE perakende sektörünün önde gelen isimlerinden CarrefourSA, Konya\'daki ilk süpermarketini hizmete sundu. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, market ağını genişletiyor. CarrefourSA, Konya\'daki ilk süpermarketini ise bir alışveriş merkezinde açtı. Açılışa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. “KONYALILARA ALIŞVERİŞİN SÜPERİNİ GETİRDİK” CarrefourSA olarak tüketicilerine çeşidi bol ve taze ürünleri doğru lokasyonlarda buluşturmak amacıyla yatırımlara imza attıklarını belirten CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, “CarrefourSA’nın olması gerektiğine inandığımız yerlerde yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Konya’daki ilk marketimizi, şehrin önde gelen alışveriş merkezleri Kent Plaza AVM’de açtık. Yaklaşık 2.2 milyon nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık yedinci şehri olan Konya’da CarrefourSA kalitesi, güvencesi, uygun fiyat politikası ve ürün çeşitliliği ile yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bir Orta Anadolu şehri olan Konya’da müşterilerimize yalnızca alışveriş yapabilecekleri bir ortam değil yılın her mevsimi taze ve çeşidi bol deniz mahsulü sunarak yemek alışkanlıklarına yeni tatlar katmak istiyoruz. Uzmanlık alanımız olan taze gıda, kasap ve balık reyonlarımızın Konyalılar tarafından büyük bir ilgi göreceğine inanıyoruz\" diye konuştu. Açılışta konuşan Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik, \"Konya bizim için bir ilk. Dolayısıyla bu mağazamızın yine kentin önde gelen alışveriş merkezlerinden birinde olmasına özen gösterdik. 2 bin 300 metrekare satış alanlı bir mağazadayız. Özellikle Konya için taze üründe çok iddialı olduğumuz; balık, et, şarküteri, sebze ve meyve CarrefourSA farkıyla Konyalıyla buluşturmaya geldik. Elbette bunlarlada birlikte yine CarrefourSA dünyasının hakim olduğu, güçlü olduğu birçok çeşitlilik müşterilerle birlikte uygun fırsatlar bulacak. Biz tasarrufun adresiyiz diyoruz. Dolayısıyla Konya\'da da CarrefourSA olarak tasarrufun adresi olma konusunda iddialıyız\" diye konuştu.