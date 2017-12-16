(Görüntülü Haber) Çantasını almaya çalıştığı kadını yaralayan kapkaççı yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kapkaç yapmaya çalıştığı 52 yaşındaki Nermin Parıltı\'yı yaraladıktan sonra kaçan 23 yaşındaki Kadir Alev, polis kovalamacası sonucu yakalandı. Alev\'in Antalya\'da 3 farklı kapkaç olayının faili olarak arandığı ortaya çıktı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi\'nde Veli İnci\'ye ait 42 DJK 11 plakalı motosikleti çalan şüpheli, yolda yürüyen Nermin Parıltı\'nın kol çantasını kapkaç yöntemiyle almaya çalıştı. Çantasını bırakmayan, Parıltı bir süre yerde sürüklenerek yaralandı. Çantayı almayı başaramayan şüpheli park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra motosikleti bırakıp kaçmaya başladı. Vücudunun çeşitlli yerlerinden hafif şekilde yaralanan Parıltı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevk edilen polis ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Kadir Alev yakalandı. Hırsızlık, kapkaç ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi 20 farklı suçtan poliste suç kaydı bulunduğu ifade edilen Alev\'in, Antalya\'da 3 farklı kapkaç olayının şüphelisi olarak arandığı belirtildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Kadir Alev adliyeye sevk edildi.