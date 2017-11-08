(Görüntülü Haber) Çanakkale'deki terör operasyonunda 4 şüpheli adliyede

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de bir hafta önce düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan PKK/KCK şüphelisi 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 2 Kasım\'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri \'ByLock\' kullanıcısı FETÖ/PDY üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na mensup 7 muvazzaf astsubay, 4 PKK/KCK üyesi, 1 DEAŞ ve 1 DHKP-C üyesi olmak üzere toplam 13 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan PKK/KCK üyesi olmakla suçlanan 4 kişi, bugün işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.