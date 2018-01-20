(Görüntülü Haber) Çanakkale'deki köyde her ayrıntısı düşünülen esrar laboratuarı bulundu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç İlçesinin Kaykılar köyünde, yüksek kalitede esrar yetiştirmek amacıyla en küçük ayrıntısına kadar düşünülen laboratuar okaşa çıkarıldı. Olayla ilgili ev sahibi B.K., gözaltına alındı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bayramiç ilçesi Kaykılar köyünde, 40 yaşındaki B.K.\'nin evinde uyuşturucu madde olduğu ve kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, operasyon düzenledikleri evde şeytani bir esrar laboratuarı tespit etti. Bu kişinin evinde yapılan aramada, 100 gram kubar esrar, 5 gram skunk, 4 kenevir bitkisi, esrar sarmak için kullanılan 600 kağıt, esrar yapımında kullanılan özel düzenek içerisinde; 1 vantilatör, havalandırma baca sistemi, 4 adet mavi jelikan (60 litre), 15 adet 100 watt\'lık power led, 15 adet 100 watt driver, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 2 adet soğuk nem buhar makinesi, 1 adet nem ve ısı ölçer, 3 adet hava pompası, 1 adet elektrik zamanlayıcı, 1 adet kontaktör, 7 adet 20 watt led aydınlatma, 4 adet su seviyesi ölçer hortum, 1 adet 12 volt-30 amper adaptör ele geçirildi. \"ŞEYTANİ\" SİSTEM Esrar laboratuarı kurulu evin sahibi 40 yaşındaki B.K., toprak yerine durgun su kullanılan hidroponik sistemle ve led teknolojisiyle kendisinin içtiği esrarı yetiştirdiğini söyledi. B.K., operasyonu düzenleyen jandarmaya şeytani sistemin nasıl çalıştığını anlattı. Buna göre, laboratuara çevrilmiş olan evde doğal ortam taklit edilerek, esrar yetiştirmek için farklı renklerde özel led aydınlatmalar kullanılarak güneş etkisi yaratılıyor. Buhar veren cihazlarla gerekli nem ortamı sağlanıyor. Ek nem ihtiyacı için ıslak havlular asılıyor. Ayrıca nem ve sıcaklığın yeterliliğini ölçmek için ölçüm cihazları kullanılıyor. Gece karanlık ortam yaratılması için özel bir elektrik sistemi kurulan laboratuarda, bu sistem sayesinde belirli saatlerde elektrik otomatik olarak kesilerek karanlık gece ortamı sağlanıyor. Varillerde toprak yerine su kullanılıyor ve kenevirin yetişmesi için oksijen pompasıyla suya oksijen veriliyor. Su seviyesini ölçmek için varillerin dışından boru sabitlenerek su düzeyi ölçülüyor. Ayrıca fazla ısıyı atmak için de özel bir havalandırma sistemi oluşturulan laboratuarda, yüksek kalitede esrar üretimi için dışarıdaki doğal ortamın tam olarak taklit edildiği belirlendi. Esrar laboratuarı kuran B.T. savcının talimatıyla gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.