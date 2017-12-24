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(Görüntülü Haber) Çanakkale’de yelkenli teknede 83 kaçak yakalandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE sahillerinden aldığı Suriye uyruklu 83 kaçak göçmeni, iddiaya göre İtalya’ya götürmek üzere yola çıkmaya hazırlanan 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı ‘Saraga’ adlı yelkenli motoryat, Sahil Güvenlik Komutanlığı

24 Aralık 2017 18:28

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE sahillerinden aldığı Suriye uyruklu 83 kaçak göçmeni, iddiaya göre İtalya’ya götürmek üzere yola çıkmaya hazırlanan 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı ‘Saraga’ adlı yelkenli motoryat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Sahildeki kaçak göçmenleri almak için Ezine ilçesindeki Tavaklı iskelesi sahiline tek direkli yelkenli motoryatın yaklaştığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Saat 05.00 sıralarında sahilde bekleyen kaçak göçmenlerin, umut olculuğu için lastik botla açıkta bekleyen 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı ‘Saraga’ adlı yelkenli motoryata taşındığını belirleyen TCSG32 Bot Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Tekneye çıkan ekipler, kaptan ve iki gemiciden oluşan Ukrayna uyruklu üç insan kaçakçısı şüphelisini gözaltına aldı. Teknede, 38’i erkek, 18’i kadın ve 27’si çocuk 83 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler, kimlik tespiti için Ezine ilçesindeki Spor Salonuna götürüldü. Suriyeli kaçakların ilk ifadelerinde, İtalya’ya gideceklerini söyledikleri öğrenildi. Ukraynalı üç şüpheli ise yasal işlemler için Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda gözaltında bulunuyor. El konularak Ezine ilçesinin Geyikli beldesindeki iskeleye bağlanan yelkenli motoryatta yapılan aramada, çok sayıda dolu yedek yakıt bidonu tespit edildi. Teknenin son çıkışını ise 25 gün önce Marmaris ilçesinden yaparak Çanakkale’ye geldiği anlaşıldı.

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