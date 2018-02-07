(Görüntülü Haber) Çanakkale'de terör propagandasına 4 tutuklama

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde dün, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettikleri iddiasıyla 5 şüpheliden 4\'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün tamamlanan işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.





