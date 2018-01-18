(Görüntülü Haber) Çanakkale'de Sualtı Hokeyi heyecanı başladı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)





Çanakkale\'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen, ‘Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası’ müsabakaları başladı.



Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzunda bugün başlayan ve 20 Ocak tarihinde sona erecek olan müsabakalara 8 bayan ve 16 erkek toplam 24 takım katıldı. Yarışlar sırasında büyüklerde bayan ve erkek ‘Sualtı Hokeyi Milli Takımı’ aday kadrosu belirlenecek.



TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Sualtı hokeyinde geçen yıl yakaladıkları uluslararası şampiyonlukları bu yıl da sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, “Federasyon kupası müsabakalarında milli takım aday kadromuzu belirleyeceğiz. Aday kadrodan büyüklerde yine güçlü bir milli takım kadrosu oluşturup 2018’deki uluslararası yarışmalara vakit kaybetmeden hazırlanmaya başlayacağız\" dedi.



Müsabakalar, 20 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek kapanış seramonisi ve ödül töreni ile sona erecek.