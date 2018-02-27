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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de şap hastalığı nedeniyle 43 köy karantinaya alındı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, toplam 87 küçük ve büyükbaş hayvanın şap hastalığı nedeniyle öldüğü 3 köy ile çevresindeki 40 köy, karantina altına alındı

27 Şubat 2018 19:27

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, toplam 87 küçük ve büyükbaş hayvanın şap hastalığı nedeniyle öldüğü 3 köy ile çevresindeki 40 köy, karantina altına alındı. Karantinaya alınan köylere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Merkez\'e bağlı Sarıcaeli, Terziler ve Kemel köylerinde 9 Şubat\'tan itibaren 80 küçükbaş ve 7 büyükbaş olmak üzere toplam 87 hayvan öldü. Bu köylerden gelen şap hastalığı ihbarı üzerine harekete geçen Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti. Ekiplerin yaptığı incelemede, köylerdeki hayvanların şap hastalığından öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Sarıcaeli, Terziler ve Kemel köyleri ile bu köylere yakın 10 kilometrelik alandaki 40 köy olmak üzere toplam 43 köy karantina altına alındı. Şap hastalığının yayılmaması için karantina alınan köylere hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Karantina altındaki köylerdeki hayvanlardan elde edilen sütler de imha edildi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara aşı yapıldı. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne 9 Şubat\'tan itibaren gelen ihbarlar doğrultusunda inceleme sonrası merkeze bağlı 3 köyde şap hastalığının tespit edildiğini belirtti. İsmail Kaya, şöyle konuştu: \"Bu hastalıkla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına başlandı. Bölgede çalışmalar kapsamında aşı çalışmaları bitirildi. Şap hastalığının yayılmaması için önlem almak adına 43 köy karantina altına alındı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayvan alış verişi karantina uygulanan köylerde yasaklandı. Buradaki amaç, hastalığın yayılmasını önlemek ve hastalığın yayıldığı yerleri tespit edip, iyileştirmektir. Bölgede yaşanan şap hastalığının başka illerden gelen hayvanlardan geldiği düşünülmektedir. Şu ana kadar 7 büyükbaş hayvan ile 80 küçükbaş hayvan şap hastalığı nedeniyle telef olmuştur. Gerekli önlemler alınmış, ölümler durmuştur. Karantina uygulaması ise devam etmektedir.\" Karantina altındaki köyler arasında yer alan Sarıcaeli Köyü\'nün muhtarı Ali İhsan Uzunoğlu ise \"20 gün önce bir arkadaşımız Kars\'tan hayvan getirdi. Bir hafta sonra ise şap hastalığı ortaya çıktı. Yetkilerle irtibata geçtik. İlaçlama yapılarak gerekli önlemler alındı\" dedi. Sarıcaeli köyünde bir yıldır hayvancılıkla uğraşan Günay Karaman da \"Şap hastalığı Allah\'a şükür benim hayvanlarımda görülmedi. Köyümüzdeki üç damdaki hayvanlarda bu şap hastalığı görüldü. Bu hastalık Kars\'tan gelen hayvanlardan başladı. Elimizden gelen bütün tedbirleri aldık\" diye konuştu.

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