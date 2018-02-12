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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de kuzu hırsızlığına 6 tutuklama

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de bir hafta içinde 38 kuzu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

12 Şubat 2018 15:47

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de bir hafta içinde 38 kuzu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde, 3 Şubat günü 7 kuzu, Akçakeçili köyünde 6 Şubat günü 11 kuzu ve Balıklı köyünde 9 Şubat günü 20 kuzu olmak üzere toplam 38 kuzu çalındı. Bölgede yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karışan 6 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan kuzular bulunarak sahiplerine teslim edildi. 6 şüpheli, sevk edildikleri Ezine Adliyesi\'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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