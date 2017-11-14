(Görüntülü Haber) Çanakkale'de kamyon kasasında 40 kaçak yakalandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, kamyonun üzeri branda ile örtülü kasasında, yabancı uyruklu 40 kaçak yakalandı. Gözaltına alınan 2 Türk organizatör tutuklandı.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Ayvacık ilçesinin Sokakağzı mevkisinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığında olan yabancı uyruklu kaçaklar olduğunu belirledi. Bölgeye bu sabah operasyon düzenleyen jandarma, bir kamyonun üzeri branda ile örtülü kasasında 20 Afganistan, 9 Suriye, 3 İran, 2 Somali, 2 Angola, 1 Orta Afrika, 1 Mali, 1 Gana ve 1 Gambiya uyruklu toplam 40 kaçakla karşılaştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların ifadelerinden yola çıkan jandarma, organizatör şüphelisi olan 2 Türk\'ü gözaltına aldı.



Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüphelisi ise tutuklandı.