(Görüntülü Haber) Çanakkale'de AK Parti Grubu'ndan Meclis toplantısına katılmama kararı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu, Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ile yaşadıkları tartışmanın ardından, meclis toplantısının bugünkü 2\'nci oturumuna katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Çanakkale Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının 1\'inci oturumunda CHP ve AK Parti arasında dün başlayan gerginlik devam ediyor. Dün meclis toplantısında CHP\'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ın sert üslubunu gerekçe göstererek meclisi terk eden AK Parti grubu, bugünkü 2\'nci oturuma katılmama kararı aldı. Kararı AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Meclis katılmayacaklarının belirten Ömercioğlu, şöyle dedi: \"Dün AK Parti Grubu olarak hiçbir şekilde layık olmadığımız bir tavırla karşı karşıya kaldık. Dün geceden bu yana bunun yansımaları devam ediyor. Dün gece bu istenmeyen olaylar, yaşadığımız hakaretler, bağrışmalar, psikolojik baskı, travma, bunun ötesinde daha fazla hakarete uğramamak, aynı üslup ve tavır ile cevap vermemek amacıyla, meclis salonundan dışarıya çıktık. Biz dün birinci birleşimden çıktık, ayrıldık. Bugün ikinci birleşim mevcut. Ancak, grubumuzla biraz önce oturduk ve bir karar verdik. Başkanın sakince düşünmesi, yapmış olduğu olayları biraz özümsemesi, kendi kendisine ne yaptım, nasıl yaptım, bir özeleştiriye girmesi, amacıyla bugün biz AK Parti Grubu olarak birleşime katılmamaya, televizyonumuzun başında, Belediye Meclisinin başladığı saatten itibaren izlemeye karar verdik\" dedi. AK Partili Tülay Ömercioğlu, dünkü oturumda mikrofonu kapattırıp, kendisini susturduğunu belirttiği Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'a söylemek istediklerini bugün basın toplantısında dile getirdi. Ömercioğlu, \"Sizin yapmış olduğunuz kaset, iş teklifleri, paranın dağıtılması bizim partimizi hiç ilgilendirmiyor diyecektim. Diyeceğim laf şuydu; \'Bakın Başkan, siz artık Çanakkale\'nin CHP\'li Belediye Başkanı değilsiniz. Siz Çanakkale\'nin belediye başkanısınız. Çanakkale\'nin belediye başkanı olarak, bir CHP\'deki iç kaosa, kendi kendinize mücadelenizi bir kenara bırakın. Çanakkale\'mize bakın diyecektim.\"