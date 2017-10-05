(Görüntülü Haber) Çanakkale'de, AK Parti Grubu Meclis toplantısına katılmayacak (2)

BAŞKAN, TARTIŞMAYI DEĞERLENDİRDİ



AK Parti Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu, Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ile yaşadıkları tartışmanın ardından belediye meclis toplantısının bugünkü 2\'inci oturumuna katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ise yazılı açıklamayla tartışmayı değerlendirdi, şunları söyledi:



\"4 Ekim 2017 Çarşamba günkü ekim ayı belediye meclis toplantımız normal seyrinde başlamış devam ederken, maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu\'nun genel değerlendirmelerinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi\'nde devam eden delege seçimleri süreciyle ilgili konuşmaya hazırlandığı ilk anda kendisine, bu konunun asla Belediye Meclisinin konusu olmadığını, bu konu ile ilgili sonsuz eleştiri hakkına sahip olduklarını, kendi parti merkezlerinde eleştirilerini kamuoyu ile paylaşabileceklerini ama Belediye Meclisi çatısı altında buna izin veremeyeceğimi önce rica ederek, defalarca ifade ettim. Ancak kendisinin ısrarlı ve bu konuyu mutlaka meclis gündemine taşıması talimatının heyecanıyla, benim de ısrarla bu konuyu Çanakkale halkının meclisini kullanarak gündeme getirmesine izin vermeyeceğimi ifade etmeme rağmen, sabrımı taşırmak üzere grupça üstlendikleri rollerini başarıyla sergilemişlerdir. Yaygara çıkararak mağduriyet yaratmak, konuyu asıl merkezinden uzaklaştırmak konusunda mahir olan arkadaşlar, Çanakkale halkının oylarıyla seçilerek geldikleri meclisi terk ederek, asıl saygısızlığı yapmışlardır. Çanakkale halkı benim kadına, çocuğa, yaşlıya, gence sevgimi, saygımı, nezaketimi gayet iyi bilir. Ben kadına saygının en yüksek perdeden yaşandığı bir ailede doğdum ve tüm yaşantımı da böyle sürmekteyim. Belediye Meclisinde Adalet ve Kalkınma Partili iki kadın üyenin sürekli tahrik edici, ısrarcı, imalı sözleri sadece dün yaşanan meclis toplantısında değil, pek çok toplantıda yaşanmaktadır. Onların partimde yaşanan delege seçimi süreci hakkındaki ısrarlı söylemlerine karşılık, CHP\'li üyelerin de kendi aidiyetlerini savunmak için yapabilecekleri girişimler mecliste arzu edilmeyen görüntülere sebep olabilirdi, oluşması muhtemel bu tabloyu görüp gerekli önlemleri almak, söz almadan konuşanları uyarmak da meclis başkanı olarak görevimdir.\"