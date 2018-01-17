(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale\'de jandarma ekipleri, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na kaçma hazırlığında olan ve metruk bir binada saklanan 43 kaçak göçmeni yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Ayvacık ilçesi Bademli köyü Acıdere mevkiinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adasına geçme hazırlığı yapan 43 kaçak göçmeni, metruk bir binada saklanırken yakaladı. Aralarında çok sayıda çocuğun dabulunduğu kaçaklardan 23\'ünün Eritre ,14\'ünün Afganistan ,3\'ünün Mali ve 3\'ünün de Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Yakalanan kaçak göçmenler, Ayvacık İlçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.