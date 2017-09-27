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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 35 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

27 Eylül 2017 19:37

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden, lastik botla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan 35 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Ayvacık İlçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Kayalar İskelesi Mevkii\'nde bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı \'KB-4305 Bot Komutanlığı\'nca, 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Afgan kaçak yakalandı. Kaçaklar, TCSG-6 Botuyla Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirildi. Giyecek ve yiyecek verilen kaçaklar, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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