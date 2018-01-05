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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afgan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı

05 Ocak 2018 21:28

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen Afgan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen bir ihbar doğrultusunda harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, İstanbul\'dan Çanakkale\'ye gelen minibüsü takibe aldı. Feribottan inen minibüs iskelede durduruldu. Minibüste yapılan aramada, 20\'si çocuk, 5\'i kadın, 32 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yapan M.Y. ve M.Ş.B. de gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi. Kaçak göçmenlerin İstanbul\'un Zeytinburnu ilçesinden yola çıktığı ve Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için Ayvacık ilçesine gittiği ortaya çıktı.

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