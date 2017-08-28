(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 112 kaçak yakalandı

İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 112 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipleri, Ayvacık\'ın Koruoba Köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş kaçakları, drone ile tespit etti. Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Gambia, Senegal, Mali, Somali, Kongo, Küba ve Angola uyruklu 112 kaçağı operasyonla yakaladı. Jandarma ekiplerinin, su ve yiyecek dağıttığı kaçaklar minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık\'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.