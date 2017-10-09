(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 10 ton akivadese el konuldu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, jandarma ve emniyet güçleri ile birlikte yaptığı kontrollerde, yılın ilk 9 ayında yaklaşık 10 ton akivades (çift kabuklu kum midyesi) ele geçirdi. İzmir Körfezi\'nden çıkarılan akivadeslerin, daha yüksek ekonomik değere sahip olduğu için Yunanistan ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine kaçak yollarla ihraç edildiği öne sürüldü. Türk kara sularında özellikle midye dolma satışı nedeniyle usulsüz yapılan midye avcılığından sonra, bu kez de tehlike çanları akivades için çalmaya başladı. Avlanması yasak olduğu için tam olarak bir satış fiyatı bulunmasa da el altından Türkiye\'de kilosu yaklaşık 30 TL\'ye alıcı bulurken, Avrupa ülkelerinde 4-6 kat daha fazla fiyatla pazar bulan akivades, kaçak avlananların son yıllardaki gözdesi oldu. Türkiye\'de çok fazla tüketilmemekle beraber, yurt dışında İtalya\'da, Fransa\'da, İspanya\'da ve Yunanistan mutfaklarında yoğun olarak kullanılan dondurulmuş ürün, taze ve konserve ürün olarak satışa sunulan akivadesler İzmir Körfezi\'ndeki bazı noktalardan kaçak olarak çıkarılıyor. Daha yüksek bir ekonomik değere sahip olduğu için Yunanistan ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla kaçırılıyor. Ancak akivadeslerin, sevkiyatında önemli bir güzergah olan Çanakkale\'yi geçmesi hiç de kolay olmuyor. Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerinin, jandarma ve emniyet güçleri ile birlikte kent merkezi ile ilçelerinde yaptıkları kontrollerle, akivades kaçakçılarına göz açtırmıyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, yılın ilk 9 ayında, Ege ve Marmara denizlerinde 2000 yılından itibaren avcılığı yasak olan yaklaşık 10 ton akivadese el koydu. Canlı kum midyeleri, Çanakkale ile Kepez İskelesi\'nde Çanakkale Boğazı\'na dökülerek yaşam alanlarına iade edildi. Ekipler, yasak su ürünlerinin nakliyesini gerçekleştiren 17 kişiye ise toplam 23 bin 100 TL idari para cezası kesti. Yasak avcılığın tekrarlanmaması için bu kişilere gerekli uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin haftanın 7 günü 24 saat aralıksız sürdüğünü belirtti. Yasa dışı su ürünleri avcılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma ve emniyet güçleri ile eş zamanlı çapraz denetimlere devam ediliyor. Geceleri yol, liman ve balıkçı barınağı kontrolleri yapan ekipler, gündüzleri kent merkezi ve ilçelerinde su ürünleri kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. DENİZDEKİ EKOSİSTEME ZARARLI Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, bu dönemde bunun avlanması yasak ve avlanacağı bölgede istasyonların olması gerektiğini söyledi. Uysal, şöyle dedi: \"O istasyonlarda bunların ağır metal içermediği kontrol edilmesi lazım. Bu kontrolsüz avcılık olduğu için hem insan sağlığına zararlı hem de zamansız avlandığı için denizdeki ekosisteme zararlı. Akivades bizim bölgemizde avlanmıyor. Zaten şu an bu bölgede açık istasyonda yok. Genellikle İzmir Körfezi\'nden kaçak olarak avlanan akivadesler bizim bölgemizden geçiş yapıyor. Son birkaç yıldır bizim bölgemizden geçerken kaçak avlandığı için ekipler tarafından yakalanıyor ve Kepez Limanı\'ndan boğaza canlı olarak bırakılıyor. Bu nedenle herhalde ileride bizim bölgemizde de akivades çok olacak.\" TEBLİĞ NE DİYOR? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın 4/1 numaralı Ticari amaçlı Su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğinde, \'İzleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun olmadığı için ürün alımına kapatılan çift kabuklu yumuşakça üretim alanları ile bu tebliğ kapsamında açık olup, izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift kabuklu yumuşakça istihsalinde bulunulamaz\' hükmü yer alıyor. Şu an akivades avcılığı için açık istasyon bulunmadığı için kaçak avcılık yapılıyor.