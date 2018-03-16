T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı Maltepe'de kutlandı

İSTANBUL,(DHA)-ÇANAKKALE Zaferi’nin 103'üncü yılı, Maltepe Meydanı’nda coşkulu bir etkinlikle kutlandı

16 Mart 2018 20:44

İSTANBUL,(DHA)-ÇANAKKALE Zaferi’nin 103\'üncü yılı, Maltepe Meydanı’nda coşkulu bir etkinlikle kutlandı. Mehter takımının katılanlara zengin bir konser sunduğu programa çok sayıda vatandaş katıldı. Maltepe Belediyesi, Çanakkale Zaferi’ni ve bu destansı zaferi tarih sayfalarına yazan kahraman şehitleri 103. yılında Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katılımıyla Maltepe Meydanı’nda andı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından Mehter takımı da Maltepeli vatandaşlara bir konser verdi. Maltepe Merkez Camisi’nde Cuma namazı öncesinde okutulan mevlidin ardından programa katılan vatandaşlara mevlit şekeri, ekmek ve üzüm hoşafı ikram edildi. “HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ OLMADI” Günün anlam ve önemine değinen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Çanakkale destanını tarih yazan şehitlerimizin anısı önünde bir kere daha eğilmek için bugün bir araya geldik. Bu topraklarda üzerinde yaşayan atalarımız hiçbir zaman tarih boyunca başkalarının toprağına göz dikmemişlerdir. Çanakkale’de haftalarca direndik. Üzerimize geldiler, püskürttük. Planlar yaptılar, bozduk. Çanakkale’ye gelenleri bir kere daha tarihte hüsranla karşı karşıya bırakarak onlara diz çöktürttük. Bunu Ulu Önderimiz Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştiren Mehmetçiklerimiz bir başka tarihe not düşmüştür. Dünyanın başka ülkerinden Çanakkale’ye gelip Anadolu’yu işgal etmek için çaba sarf eden yabancı askerler canını yitirdiklerinde, orada başına ilk koşan, defneden, yaralısına su veren yine Mehmetçik olmuştur. Bu kadar asil bir toprağın üzerinde yaşıyoruz. Çünkü biz hiç kimsenin toprağında asla gözümüz olmadı, olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZaferininMaltepe MeydanındaMehterMaltepe BelediyesiZaferiniBelediye Başkanı Ali KılıçınSaygıMarşınınMaltepeliMaltepe Merkez Camisinde CumaKİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ OLMADI” GününMaltepe Belediye Başkanı Ali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24