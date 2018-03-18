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(Görüntülü Haber) Çanakkale Zaferi Nusret Mayın Gemisi'nde kutlandı

Tolunay DUMAN TARSUS, (MERSİN), (DHA) Mersin'in Tarsus ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi savaşın seyrini değiştiren Nusrat Mayın Gemisi'nde kutlandı

18 Mart 2018 18:58

Tolunay DUMAN TARSUS, (MERSİN), (DHA) Mersin\'in Tarsus ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi savaşın seyrini değiştiren Nusrat Mayın Gemisi\'nde kutlandı. Adana-Mersin karayolu kenarında bulunan Nusrat Mayın Gemisi\'nin bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı\'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunun ardından tören mangası saygı atışı yaparken, ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Kaymakam Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran, Belediye Başkan vekili Ali Şimşek, Emniyet Müdürü Halis Ünal, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, Sağlık Müdürü Dr. Füsun Kaleli, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bakım Asteğmen Serdar Güven yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı\'nın önemini anlattı. Konuşmanın ardından bir öğrenci Çanakkale adlı şiiri okudu. İlçe Vaizi İbrahim Akyüz\'ün dua etmesiyle devam eden tören, Nusrat Mayın Gemisi\'nin gezilmesiyle devam etti. Ardından şehitliğe geçen protokol üyeleri, Kuran-ı Kerim ve okunan dualara eşlik etti. Şehitlikte yapılan duaların ardından katılımcılar şehit mezarlarına çiçekler bıraktı.

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