T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çanakkale Zaferi cephenin kırık buğday çorbasıyla anıldı

Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) - BURSA'da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103'üncü yılında Çanakkale ruhu Ulucami'de sabah namazının ardından dağıtılan kırık buğday çorbası ile yaşatıldı

18 Mart 2018 13:25

Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) - BURSA\'da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103\'üncü yılında Çanakkale ruhu Ulucami\'de sabah namazının ardından dağıtılan kırık buğday çorbası ile yaşatıldı. Bursa\'da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103\'üncü yıl dönümünün ilk etkinliği günün ilk ışıklarında Ulucami\'de gerçekleştirildi. Sabah namazının ardından Çanakkale Savaşında temel öğünlerden olan kırık buğday çorbası namazdan çıkanlara ve çevredekilere ikram edildi. Onur Market tarafından gerçekleştirilen organizasyonda vatandaşlara 2 bin kase çorba dağıtıldı. Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çanakkale ruhunu anlamanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Aktaş yaptığı açıklamada, Bugün hem şehrimizde hem ülkemizde farklı etkinliklerle farklı aktivitelerle Çanakkale ruhunu anlamaya çalışacağız. Tabii Bursa\'da da sabahın bu güzel ve bereketli vaktinde gerçekleştirdikleri bu etkinlik için ben Onur Marketlere çok teşekkür ediyorum. Farkındalık oluşturan, çok güzel bir etkinliğe imza attılar. Çanakkale ruhunu anlamak gerekir diyoruz. Çünkü Çanakkale; imanın teknolojiye, imkansızlıkların varlığa ve güçlüklere karşı galip geldiği çok özel zamanlardı. Dolayısıyla açlıkla, yokluklarla, bir tas bile olmayan, yarım, tadı tuzu olmayan çorbalarla, atlanan öğünlerle Çanakkale Zaferi kazanıldı. şeklinde konuştu. Etkinlik sahibi Onur Marketler adına açıklama yapan Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök ise yaptığı açıklamada, Çanakkale\'de göğüs göğüse savaşan askerlerimizin zahmetle içtikleri ve belki de içemedikleri çorbayı biz bugün minnetle içtik. Bu geleneksel hale gelecek olan etkinliğimizi bundan sonra her yıl 18 Mart\'ta İnşallah Ulu camide tekrar gerçekleştiriyor olacağız. ifadelerine yer verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIR BURSA DHABURSAMartZaferininUlucamiBursaSabahSavaşındaOnur MarketEtkinliğeBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AktaşBaşkan AktaşBugünTabii BursaOnur MarketlereFarkındalıkDolayısıyla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24