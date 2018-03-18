T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çanakkale şehitlerini anma töreninde, karanfilden Türk bayrağı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi

18 Mart 2018 16:27

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Törene 2 bin kırmızı karanfilden yapılan Türk bayrağı damgasını vurdu. Amasya\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Tekirdede Şehitliği\'nde tören düzenlendi. Töreni’ne Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Amasya Valisi Osman Varol, şehitlik anıtına çelenk koydu. Daha sonra şehitler için saygı atışında bulunuldu. Amasya Valisi Osman Varol, anıt özel defterini imzalandı. Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu eşliğinde dua edilmesinin ardından şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakıldı. Törene 2 bin kırmızı karanfilden oluşan Türk bayrağı damgasını vurdu. Tören, şehitlik bahçesine çam fidanları dikilmesinin ardından sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYA DHA AMASYAMartZaferininAnma GünüTöreneTürkAmasyaTekirdedeTörenine Amasya Valisi Osman Varol Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur Belediye Başkanı CaferJandarma Komutanı Albay Selami Akşit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24