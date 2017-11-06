(Görüntülü Haber) Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makineleri arızalandı

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan Büyük Okyanus\'ta, 9 mercan adasından oluşan Polinezya ülkesi; Tuvalu bandıralı kuru yük gemisi \'Amira Eman\', Kepez Beldesi önlerinde demirledi. Yunanistan\'ın Volos Limanı\'ndan Balıkesir\'in Bandırma Limanı giden \'Tuvalu\' bayraklı 100 metre uzunluğunda, 4 bin 107 groston ağırlığındaki \'Amira Eman\' isimli boş kuru yük gemisi, bugün saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Boğazın Kepez Beldesi açıklarına ulaşen geminin makinelerinde arıza meydana geldi. Gemi kaptanı durumu telsiz anonslarıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi\'ne rapor etti. Herhangi bir yardım istemeyen kaptan, kendi olanaklarıyla makine arızasını gidermek için gemiyi demirledi. Gemi, arızanın giderimesi ardından Çanakkale Boğazı\'ndan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi\'ne açılacak.