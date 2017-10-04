(Görüntülü Haber) Çanakkale Boğazı'ndan 44 bin 35 gemi geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen yıl 44 bin 35 gemi geçiş yaptı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 21 bin 596 gemi boğazı kullandı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'na bağlı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre, 37 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı\'ndan 2016 yılında, 44 bin 35 gemi geçiş yaptı. Boğazdan geçen gemilerin toplam grostonu 772 milyon 922 bin 682 olarak belirlendi. Gemilerden 19 bin 7\'si kılavuz alırken, 43 bin 543\'ü ise seyir planı verdi. Gemilerden 26 bin 71\'i limanlara uğramadı, 5 bin 665 geminin ise 200 metreden büyük olduğu kaydedildi. Çanakkale Boğazı\'ndaki bu yılı gemi geçiş sayısı ilk 6 ayında ise 21 bin 596 oldu. Bu yılın ilk 6 ayında boğazdan geçen gemilerin toplam grostonu 394 milyon 706 bin 191 oldu. Gemilerden 9 bin 563\'ü kılavuz aldı. 21 bin 095 gemi seyir verdi. 12 bin 623 gemi limanlara uğramadı. 2 bin 955 geminin 200 metreden büyük olduğu belirtildi.