(Görüntülü Haber) Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçiş yaparken makinelerinde arıza meydana gelen \'MSC Mediterranean\' isimli konteyner gemisi Yapıldakaltı Mevkisi\'nde demirledi. Arızayı gidermek isteyen gemi mürettebatından 1 kişi elektrik akımına kapılıp, yaralandı. Yaralı mürettebat içinde gemiye sağlık ekibi sevk edildi.



Bursa\'nın Gemlik Limanı\'ndan İtalya\'ya konteyner götüren Panama bayraklı 202.8 metre uzunluğundaki \'MSC Mediterranean\' isimli gemi, bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı\'ndan geçiş yaparken makinelerinde arıza meydana geldi. Jeneratörden kaynaklandığı belirlenen arızayı gidermek isteyen bir gemici elektrik akımına kapılarak yaralandı. Gemi, Akbaş Feneri önlerine geldiğinde kaptan durumu telsiz anonslarıyla Çanakkale Boğaz Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi\'ne bildirdi.



Tek makine ile yoluna devam etmek istemeyen kaptan, gemiyi geldiği yönen döndürüp, güvenli bir bölge olan Yapıldakaltı Mevkisi\'ne demirledi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-9\' römorkörü tedbir amacıyla bölgeye gönderildi. Yaralı mürettebat içinde gemiye sağlık ekibi sevk edildi.

