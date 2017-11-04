(Görüntülü Haber) Çanakkale Boğazı'nda 305 kaçak yakalandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı\'nda, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 305 kaçak yakalandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.



Çanakkale Boğazı\'nda, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 15.00 sıralarında, Şehitler Abidesi açıklarında kaçakları taşıyan teknenin olduğunu tespit etti. \'AKTAŞLAR B\' isimli tekne, ekiplerin dur ihtarına uymayarak uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine Bozcaada\'dan TCSG-16 ve SAGET-31 ile Sarış Körfezi\'nden TCSG-66 botları takviye kuvvet olarak bölgeye sevk edildi. Tekne, yaklaşık yarım saatlik bir takibin ardından Mehmetçik Burnu\'nda durduruldu. Yapılan kontrollerde, teknede yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 305 kişi olduğu tespit edildi. Organizatör olduğu düşünülen 7 Türk, 1 İran ve 2 Rusya uyruklu, toplam 10 kişi de gözaltına alındı. El konulan tekne, Kepez Limanı\'na çekildi.



Kaçakların, işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği, organizatör olduğu düşünülen 10 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği kaydedildi.