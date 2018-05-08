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(Görüntülü Haber) Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

08 Mayıs 2018 12:27

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı\'nda, gece yarısı başlayan yoğun sis, saat 05.00 itibarıyla etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşmesi, deniz ulaşımı etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 06.30\'da sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı\'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam edildi.

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