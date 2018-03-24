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Spor

(Görüntülü Haber) Çanakkale Bisiklet Festivali'nde heyecan başladı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) Çanakkale'de 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Çanakkale Bisiklet Festivali başladı

24 Mart 2018 16:04

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) Çanakkale\'de 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Çanakkale Bisiklet Festivali başladı. Çanakkale Bisiklet Festivali\'nin ilk ayağı olan Troia etabı bugün saat 10.30\'da Troya kavşağından başladı. Saat 09.30\'dan itibaren Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen 5 bine yakın bisikletçi startın verileceği başlangıç noktasında yerini aldı. Saat 10.30\'da, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Osman Okyay\'ın start düdüğünü çalması ile Troia etabı başladı. 32 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler Troia tören yerine ulaşacak. Burada gün boyu devam edecek etkinliklerin ardından Kale Çanakkale Bisiklet Festivali\'nin ilk etabı tamamlanacak. YARIN\'DA ŞEHİTLER İÇİN PEDAL ÇEVİRECEKLER Çanakkale Bisiklet Festivali\'nin ikinci etabı ise yarın saat 10.30\'da Gelibolu Şehitler Saygı etabı ile Eceabat\'tan başlayacak. Bu turda bisikletçiler, Çanakkale Savaşı\'nda hayatını kaybeden kahraman şehitler için \"Şehitlere Saygı\" etabında 56 kilometre pedal çevirecek. Etabın bitişiyle bisikletlilere Namazgah Tabyası önünde katılım madalyası ve katılım belgeleri dağıtılacak.

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