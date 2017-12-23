(Görüntülü Haber) Çanakkale beyaza büründü; üniversiteliler kar topu oynadı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi\'nde öğrenciler karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Çanakkale\'de, kar yağışı etkili oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi\'nde öğrenciler sabahın ilk ışıklarıyla kar ve boğaz manzarasının güzelliğiyle karşılaştı. Dışarı çıkan öğrenciler kartopu oynadı. Çanakkale’ye mevsimin ilk karı yağdığı için çok mutlu olduğunu belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Bensu Zadeoğlu, “Sabah hemen kar topu oynamak için dışarı çıktık. Yollar kapanmış, otobüsler çıkmıyor. Muazzam bir olay. Hafta sonunu burada değerlendireceğiz. Arkadaşımla birazdan kar topu oynayacağız ve ben yeneceğim” dedi. İzmirli olduğunu ve kara pek alışık olmadığı için kar topu oyununda yenildiğini belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Gökçe Avsever ise, “Ben 18 yaşına kadar pek kar görmedim. 3 yıldır burada okuyorum. İlk sene kar yağmadı ama iki yıldır kar yağıyor. Ben de böyle güzel bir kar manzarası ile karşılaştığım için mutluyum” diye konuştu. Sabaha dek süren kar yağışı Çanakkale kent merkezinin yarı sıra Ezine, Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerini de beyaza bürüdü. Kilitbahir Köyü\'nde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı da kısmen karla örtüldü. Hafta sonu olması nedeniyle, günün ilk ışıklarıyla birlikte çok sayıda kişi, karın keyfini yaşamak için sokaklara çıktı.