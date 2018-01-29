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(Görüntülü Haber) Camını kırdıkları otomobilden 35 bin Euro çaldılar

ADANA, (DHA)- ADANA'da motosikletli hırsızlar, bir kuruyemiş şirketine ait otomobilin camını kırarak, koltuğa bırakılan poşetteki 35 bin euroyu çalıp, kaçtı

29 Ocak 2018 21:39

ADANA, (DHA)- ADANA\'da motosikletli hırsızlar, bir kuruyemiş şirketine ait otomobilin camını kırarak, koltuğa bırakılan poşetteki 35 bin euroyu çalıp, kaçtı. Bir kuruyemiş şirketinde çalışan Sefa Bağıt (42), iş yerine ait 35 bin euroyu çekmek için merkez Seyhan ilçesindeki ATİKOP İş Merkezi\'nde bulunan banka şubesine gitti. Bankaya girip parayı çeken Bağıt, daha sonra otomobilin sürücü koltuğuna parayı bırakıp, başka işlerini halletmek için uzaklaştı. Bu sırada, motosikletli 2 kişi, camını kırdıkları otomobilden poşet içerisindeki 35 bin euroyu alarak kaçtı. Döndüğünde otomobildeki paranın çalındığını fark eden Bağıt\'ın ihbari üzerine harekete geçen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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