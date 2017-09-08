(Görüntülü Haber) Camide yardım toplayan görevliyi dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı

SAKARYA (DHA) SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, camide yardım toplayan görevliye para verir gibi yaparak para üstünü aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Bugün, Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii\'nde Cuma namazı çıkışında görevli yardım topladı. İddiaya göre bu sırada yardım toplayan görevlinin yanına gelen bir kişi bir miktar yardımda bulunacağını belirterek, gösterdiği paranın üstünü istedi. Görevliye gösterdiği parayı vermeyerek para üstü alan kişi bu sırada cami imamı tarafından fark edildi. Aynı kişi yardım toplayan kişiyi aynı şekilde dolandırmaya kalkınca imamın çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. L.M. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Caminin güvenlik kameraları yaşanan olayı görüntüledi.