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(Görüntülü Haber) Cami imamı, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta cami imamı Z

12 Aralık 2017 19:27

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta cami imamı Z.K. (55), telefonda kendilerini savcı diye tanıtarak FETÖ/PDY soruşturması için para isteyen dolandırıcıların hesabına yaklaşık 30 bin lira yatırdı. Polisin müdahalesiyle para bloke edilerek, Z.K. dolandırılmaktan kurtarıldı.

Kentteki bir camide imamlık yapan Z.K.\'yi saat 14.00 sıralarında telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı olarak tanıttı. Dolandırıcılar, Z.K.\'ye, hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütüldüğünü, ne kadar parası varsa PTT\'ye götürüp verdikleri hesaba yatırmasını söyledi. Paniğe kapılan Z.K., telefon dolandırıcılarının dediğini yapmak üzere evdeki nakit parasını alarak çarşıya gitti. Çarşıda görevli güven timleri, şüpheli hareketlerini fark ettikleri Z.K.\'yi takibe aldı. Bu sırada Z.K.\'nin ailesinin polisi araması üzerine ekipler harekete geçti. Ancak, polis yetişemeden Z.K., yaklaşık 30 bin lirasını dolandırıcıların hesabına yatırdı. Hemen müdahale eden polis ekipleri, banka yetkilileriyle görüşerek parayı bloke ettirdi.

Dolandırılmaktan son anda kurtulan Z.K., \"Dolandırıcılar evde ne varsa istediler. Allah polisimizden razı olsun. Ben imamlık yapıyorum. Biz de camilerimizde devamlı bu konuda uyarı yapıyoruz ama bir defa düştük. Param kurtulduğu için mutluyum\" dedi.

Polis, Z.K.\'nin ifadesini alıp, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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