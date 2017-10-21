(Görüntülü Haber) Cam Fabrikası'ndan çıkarılan 90 işçi Lüleburgaz'dan İstanbul'a yürüyor

Mehmet YİRUN-Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'ndan işten çıkarılan 90 işçi, beraberinde aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte İstanbul\'a yürüyüş başlattı. İşçiler adına konuşan Ayhan Şahin, sorunlarını anlatmak için İstanbul Tuzla\'daki Şişe Cam Genel Merkezi\'ne yürüdüklerini belirterek, \"Hakkımızı alana kadar da oradan geri dönmeyeceğiz\" dedi. Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'nda çalışan 90 işçi, fırının kapatılması nedeniyle 90 işçi işten çıkarıldı. Lüleburgaz\'da 17 gündür hak arayışına giren işçiler, bugün \'İş, aş, adalet\' talebiyle İstanbul Tuzla\'da bulunan Şişe Cam Genel Merkezi\'ne yürüyüş başlattı. Yürüyüşe 90 işçinin yanı sıra aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte yaklaşık 120 kişinin bugün başlattığı yürüyüş, polis ve jandarma ekiplerinin aldığı sıkı güvenliklik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. İşten atılan işçiler arasında bulunan ve arkadaşları adına açıklama yapan Ayhan Şahin, içinde bulundukları sürecin sadece 90 işçinin sorunu olmadığını belirterek, hakları olan işlerini geri alana kadar direnişe devam edeceklerini söyledi. Şahin, \"17 gün boyunca türlü entrikalar ve algı operasyonlarına rağmen elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sadece ve sadece işimizin başına dönmek istediğimizi yenileyip durduk. Bizler kırmak dökmek yerine her zaman diyalog kurmayı, karşılıklı müzakere yaparak çözüm bulmayı tercih ettik. İstediğimiz tek şey, bizim olan işimizdi, hakkımız olan aşımızdı. Hiç kimsenin canı yanmadan sorunun çözülmesiydi. Söyleyin dostlar çok mu şey istedik? Fakat maalesef sürekli bir dayatmayla karşılaştık. Sevgili dostlar, bugün bir kez daha sözün ve kelimelerin bittiği noktadayız. Bugün geldiğimiz noktada sorunun çözümüne ilişkin bu katı ve dayatmacı tutuma karşı Lüleburgaz sınırlarını aşmamız ve derdimizi Şişe Cam\'ın merkezine anlatmamız gerekmektedir. Bu yüzden çocuklarımız ve eşlerimizle birlikte elimizden alınan çalışma hakkımızı geri almak için İstanbul Tuzla\'daki Şişe Cam Genel Merkezi\'ne yürüyüşe geçiyoruz. Hakkımızı alana kadar da oradan geri dönmeyeceğiz\" dedi. İşçilere destek vermek amacıyla Lüleburgaz\'a gelen CHP İstanbul eski Milletvekili ve DİSK eski Genel Başkanı Süleyman Çelebi, \"Büyük bir yürüyüşün başlangıç noktasındayız. Şişe Cam işçileri aslında iş ve işçi sınıfının tarihini yazan işçilerdir. Şişe Cam Türkiye\'de ilk grevin ertelendiği, ihanete uğradığı bir süreçtir. O ihanete uğrayan süreçte de işçiler onurlu bir direniş yaptılar ve kazandılar. Bugünde ihanete uğrasalar da bu direnişi kazanacaklar ve zafere ulaşacaklar, buna sonuna kadar inanıyorum. Değerli arkadaşlarım gerçekten çok makul bir yaklaşımla, çok disiplinli bir şekilde bu sürece hazırlandığınızı biliyorum. Eğer bir başarıya gidilecekse bu başarıdaki rolünüz kendimizin uğradığı mağduriyeti en iyi şekilde yansıtmaktır. Bu yansımada tabi ki aileler önemli, eşleri çocukları bu sürecin en önemli unsurları. Biz önümüzde yürüyen işçi sınıfının yanında olmaktan, birlikte olmaktan gurur duyacağız\" dedi. Lüleburgaz\'dan çıktıktan sonra D-100 karayolu üzerinden yürüyüşlerini sürdüren işçiler için polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.İşçiler yürüyüş sırasında zaman zaman halaylar da çekti. Gündüzleri yürüyüp, geceleri dinlenecek olan işçiler, 10 gün sonra İstanbul Tuzla\'da olmayı hedefliyor. Lüleburgaz\'ın Evrensekiz Beldesi\'nde gazetecilere açıklama yapan işçilerden Ayhan Şahin, \"Lüleburgaz\'dan \'iş, aş, adalet\' sloganıyla Tuzla\'daki Şişe Cam Genel Merkezi\'ne doğru yürüyüşe geçtik. Bugün ikinci günümüz, direncimiz çok yüksek. Destek çığı gibi büyüyor, buda bize güç veriyor, onur veriyor. Sonuna kadar gideceğiz ve direne, direne kazanacağız\" dedi.