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(Görüntülü Haber) Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi

Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün yakalanan hırsızlık şüphelilerinin çaldığı 20 küçükbaş hayvan daha bulunarak sahiplerine teslim edildi

12 Şubat 2018 19:57

Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Serik ilçesinde dün yakalanan hırsızlık şüphelilerinin çaldığı 20 küçükbaş hayvan daha bulunarak sahiplerine teslim edildi. Serik\'te önceki gün akşam 6 küçükbaş hayvanın çalınması olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli jandarmanın takibi sonucu Antalya\'da yakalandı. Çalınan küçükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, aynı şüphelilerin bölgede 20 küçükbaş hayvanı daha çaldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin çalınması sonucu Isparta\'da bulunan hayvanlar Serik\'e getirilerek, sahiplerine verildi. Hayvanlarına kavuşan Yusuf Kurt, İsmail Külçer, Hamza Torun ve Muammer Canlı jandarmaya teşekkür etti. Yusuf Kurt, hırsızların ağır ceza almalarını isterken, kuzulara sarılarak jandarmanın kendileri için çok önemli bir operasyona imza attığını söyledi. Kurt, Bizim aylarca bin bir çileyle yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı çalmışlardı. Bulunmasaydı çok büyük sıkıntı çekerdik. Jandarmamız imdadımıza yetişti dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.Ç., M.K., A.Y. ve B.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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