(Görüntülü Haber) Çalılık alanda çıkan yangın, 5 evi yaktı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da çalılık alanda başlayıp, evlere sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 5 evin hasar gördüğü yangında ev sahipleri, alevlerin arasında kalan evcil hayvanları için gözyaşı döktü. Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi\'ne bağlı Yamansaz mevkiindeki çalılık alanda, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı, alevler Büklüm Sokak\'taki evlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı yangın söndürme arazözleri sevk edildi. Bölgenin yamaç olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle ilerledi. Büklüm Sokak\'taki 5 ev, alevlerin ortasında kaldı. KUŞLAR İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ Yangına mahalle sakinleri müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangın sırasında alev alev yanan güvenlik görevlisi Necmettin Yıldırım\'a ait iki katlı müstakil evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Yangını haber alıp gelen Fatma Yıldırım ve 2 yaşındaki küçük kızı Nisa, büyük panik yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Fatma Yıldırım, “Eşim Necmettin\'in kuşları içeride kaldı\" diyerek gözyaşı döktü. AVUSTRALYALI BARBARA\'NIN KÖPEK SEVGİSİ Yangında evi kısmen zarar gören Avustralyalı Barbara Schellenberg, alevlerin arasında kalan köpeğini kurtardı. Köpeğe sarılıp uzun süre seven Schellenberg, “Ben çok korktum hala korkuyorum. İçeride 4 köpek, 7 kedi var. Evim yansın ama benim hayvanlarıma hiçbir şey olmasın\" dedi. Mahallelinin de destek verdiği çalışmalarla yangın, yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 ev kısmen, bir ev ise tamamen yandı. Yangın yerine itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne süren Ermenek Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, “1 saattir arıyorum itfaiyeyi. Kaymakam Beyi bile aradım. Ot yangınından bir anda evlere sıçradı\" dedi. Mahalle sakini Uğur Zerman ise, “Bu kadar teşkilat yeterli değil. Ormandan evlere sıçradı ve büyüdü. Bir ağaç yerine 5 ev yandı\" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.